Camera di Commercio, corso formativo gratuito per competere nei mercati internazionali

Sviluppare le competenze necessarie per pianificare e gestire la propria attività d’impresa all’estero: questo l’obiettivo del corso di formazione “Crescere e competere nei mercati internazionali” organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

L’iniziativa si rivolge a imprenditori e manager di imprese operanti nel settore manifatturiero con sede nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Varese. Il percorso si svolge interamente online ed è articolato in sette incontri, per un totale di 24 ore di formazione, a cui si aggiungono servizi personalizzati di export check-up (4 ore) e tutoraggio (6 ore) riservati a quindici imprese, selezionate dai formatori in base ai company profile delle imprese partecipanti.

«In un’economia sempre più globalizzata è fondamentale creare relazioni d’affari con Paesi esteri, in particolare per chi opera nelle manifatture» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Le attività manifatturiere rappresentano infatti la componente quasi esclusiva dell'export di quadrante e incidono per oltre il 20% sulle vendite all’estero dell’intero Piemonte. Approdare sui mercati internazionali tuttavia non basta – sottolinea Ravanelli – è importante farlo con una strategia consapevole, mantenendo un aggiornamento costante sugli strumenti operativi, tra cui quelli contrattuali, che consentono di sviluppare e accrescere la propria capacità competitiva».



Il corso è realizzato in collaborazione con Ceipiemonte S.c.p.a. nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera “TransForm - IV Avviso” di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana. Docenti degli incontri saranno gli esperti di internazionalizzazione Gianfranco Lai e Marcello Mantelli.

La partecipazione è gratuita: per iscriversi occorre compilare entro il 31 maggio 2023 il modulo di adesione online ed inviare il company profile all’indirizzo promozione@pno.camcom.it: la modulistica è disponibile sul sito www.pno.camcom.it unitamente al programma completo di ciascun incontro.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - Servizio Promozione (telefono: 0323.912.803/834; e-mail promozione@pno.camcom.it).