'1st Judgment Day': raduno motociclistico di beneficenza a Santa Maria Maggiore

Sabato 18 e domenica 19 maggio a Santa Maria Maggiore arriva il “1st Judgment Day”, il primo raduno motociclistico organizzato dal gruppo “Moto Vigezzo”. Un evento benefico il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al Gruppo Alpini del Vco.

Il raduno vero e proprio si svolgerà domenica 19 maggio nell'area della pineta del capoluogo vigezzino ma la manifestazione prenderà il via già sabato 18 maggio con l'inaugurazione, alle 9.30, della cappelletta dedicata ai motociclisti al Centro del Fondo. Alle 10 si terrà la benedizione delle moto e, a seguire, un mini giro in sella alle due ruote in ricordo di Ivan Cheula, il giovane vigezzino amante delle moto scomparso nel 2003 in seguito a un incidente in sella alla sua Aprilia.

Domenica 19 maggio sarà la giornata clou dell'evento: s'inizia alle 10 con l'apertura del raduno (i primi cento bikers riceveranno la spilletta omaggio “1st Judgment Day”). Durante la giornata non mancheranno musica live, il punto ristoro con griglia e birra, barber shop, il tributo a Vasco Rossi oltre a gonfiabili e giochi per il divertimento dei più piccoli.

"Nel corso dell'evento – spiegano gli organizzatori – ci saranno anche delle premiazioni: verrà premiato il biker più giovane, il biker più anziano e il motociclista che partecipa al nostro incontro dal posto più lontano". Inoltre sarà presente un fotografo professionista che scatterà le foto che verranno utilizzate per creare il calendario 2025 e il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione “Amici del Cane” di Domodossola. La manifestazione è aperta a tutti i tipi di moto e alle American Cars.

"Vogliamo ringraziare per la preziosa collaborazione – concludono - il comune di Santa Maria Maggiore, gli sponsor e il gruppo Hurricanes di Verbania per la loro preziosa disponibilità". In caso di cattivo tempo l'evento sarà posticipato a domenica 26 maggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il gruppo Facebook “MOTO VIGEZZO”.