Top e Flop di Serie A nel 2023: il meglio e il peggio del calcio italiano

Il campionato italiano sta vivendo un momento magico sia per le squadre che si stanno distinguendo come favorite delle quote Serie A sia per i club che hanno agguantato le finali europee, facendo un triplete di competizioni internazionali inaspettato ed entrando fra le prime due per torneo. Ecco i top e flop di Serie A nel 2023 tra il meglio e il peggio della categoria.

Il Napoli ha vinto contro tutte le 19 squadre di Serie A



Osimhen e Kvara dominano le statistiche dei gol fatti e degli assist, il reparto offensivo e difensivo dei Partenopei sono i migliori del 2023. Dopo la vittoria contro i Nerazzurri Spalletti ha concluso questa stagione alla grande.



La Fiorentina al top tra finale di Coppa Italia e Conference League



Non solo è fra le squadre più in forma del campionato nel 2023 ma questo sarà un anno magico per la Viola, che ha conquistato sia la finale di Conference League rimontando contro il Basilea in semifinale, sia la finale di Coppa Italia contro i Nerazzurri finalisti di Champions. Quello a cui abbiamo assistito in questa stagione è la realizzazione pratica del lavoro di Italiano, che ha saputo costruire in questi anni una squadra al top capace di funzionare come gruppo.



Roma flop in campionato ma in finale di Europa League



A causa dei numerosi infortuni e della rosa corta, i Giallorossi non stanno vivendo un buon finale di stagione in campionato, tranne che per la qualificazione nella finale di Europa League, che già è entrata di diritto nella storia del calcio per un semplice motivo statistico: sia Siviglia che Mourinho non hanno mai perso una finale europea. Con lo Special One i Giallorossi sono al top in Europa League.



Monza e Bologna sono le sorprese di questa stagione



Tanti punti e diverse sorprese per queste due squadre che chiudono sopra il decimo posto, il Bologna ha vissuto un anno di brutte notizie e dedica a Sinisa questa stagione eccelsa, mentre il Monza si è trasformato ben presto da neopromossa esordiente a squadra schiaccia grandi, prendendo punti da Inter, Juve, Napoli e Fiorentina. Due squadre sorprendentemente al top nel 2023.



Cremonese e Sampdoria nel flop retrocessione



Sono state le prime due squadre a trovare la retrocessione in questo campionato, la Samp con sole 3 vittorie in campionato e la Cremonese con 4, statistiche negative che descrivono perfettamente il flop totale di questi due club, la Samp con il peggiori reparti di Serie A: offensivo e difensivo.



Inter al top nell’ultimo mese



La finale di Coppa Italia, la finale di Champions League e la sicurezza matematica di terminare il campionato fra le prime quattro, rendono i Nerazzurri una squadra al top che quest’anno ha vissuto una stagione da protagonista, confermando il buon lavoro fatto da Simone Inzaghi.