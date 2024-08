Inaugurato un nuovo defibrillatore a Trontano

È stato inaugurato nei giorni scorsi un nuovo defibrillatore a Trontano. L'apparecchio è stato sistemato sulla facciata della latteria di Melezzo di proprietà comunale. A donarlo è stata l’associazione Amici del Cuore Vco.

L'intento del dono da parte dell'associazione è di garantire la presenza di dispositivi medici in luoghi pubblici con rilevante affluenza di persone, per sostenere ed implementare la prevenzione delle patologie cardiache e consentire alla cittadinanza di usufruire di strumenti importanti e fondamentali ogni qualvolta si presenti un’emergenza.

Negli ultimi due mesi l'associazione ha collocato 25 defibrillatori, mentre in tutto il Vco ne ha sistemati 250: 45 a stazioni sciistiche, palestre, società sportive, 20 ai mezzi mobili delle forze dell'ordine uno o più in ogni istituto scolastico. All'inaugurazione erano presenti i rappresentanti dell'associazione Amici del cuore Vco Antonio Trafficante, Paolo Simona, Giorgio Goggio e Ornella Pra, la volontaria della Croce Rossa che ha fatto da tramite tra l'associazione e l'amministrazione comunale per il dono, Adriana Falcaro, il parroco don Luigi Preioni, il sindaco Renzo Viscardi, il consigliere Sergio Marchetti e i rappresentanti delle associazioni che operano in paese.