Baceno, contributi a fondo perduto per piccole e micro imprese

Contributi a fondo perduto per oltre 15mila euro alle piccole e micro imprese bacenesi. L'amministrazione ha approvato nei giorni scorsi il bando per assegnare la terza parte dei fondi governativi messi a disposizione delle aree interne per il triennio 2020-22.

Le imprese interessate potranno fare richiesta, fino ad esaurimento del fondo concesso, entro il 30 giugno per: spese di gestione e per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l'innovazione (come marketing on line e vendita a distanza). L'ammissibilità riguarda anche l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Tutti i dettagli sul sito www.comune.baceno.vb.it