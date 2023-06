Quando parliamo di yoga parliamo di una pratica antica che ormai tutti conosciamo anche se non l’ abbiamo mai sperimentata direttamente,ed è una pratica che è nata e si è evoluta in India per migliaia di anni per poi diffondersi in tutto il mondo Europa compresa

Praticamente si tratta di varie tecniche fisiche, mentali e spirituali che hanno l'obiettivo di migliorare sia fisicamente una persona ma anche per il suo benessere psicologico e spirituale

Molte persone che provano per la prima volta questa disciplina meravigliosa perché magari hanno problemi di stress e ansia e sanno benissimo con la stessa potranno ridurli, così come potrebbero sperimentarla per diminuire la pressione sanguigna,e per diminuire il colesterolo

Oltre al fatto è quando ci immettiamo in un percorso in questa disciplina sicuramente se non altro miglioreremo il nostro livello di flessibilità ed equilibrio potendo ridurre qualsiasi tipo di dolore cronico e stimolando il nostro sistema immunitario con tutti i benefici del caso

Così come non possiamo non dire che potremmo volerla utilizzare per perdere peso o per prendere onno mentre per quanto riguarda il benessere psicologico di sicuro ci aiuterà a migliorare l'umore così come la concentrazione e la memoria, la creatività,e la capacità di affrontare lo stress

Certamente nessuno insegnante di yoga potrebbe prometterci che sarà risolutiva se abbiamo problemi gravi di depressione ansia o disturbo da stress post traumatico, ma di sicuro ci aiuterà moltissimo

Tra l'altro poi teniamo presente che ci stanno diverse forme di yoga e ognuna tra queste hale sue caratteristiche e porta a dei benefici specifici e pensiamo allo yoga nidra che si concentra sulla consapevolezza o sulla rilassatezza profonda ,ed è solo un esempio perché le variabili sono tanti

Dobbiamo scegliere un insegnante di yoga qualificato e che abbia un'ottima reputazione

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo scegliere un insegnante di yoga che sia qualificato,perché comunque ci sono tante scuole e tante èalestre che propongono dei corsi e soprattutto se beviamo una grande città ce ne stanno tante dobbiamo avere dei criteri di scelta tra cui il primo e la buona reputazione naturalmente

Poi è chiaro che se anche troviamo un insegnante qualificato non possiamo esimerci da praticare con regolarità,altrimenti i risultati saranno molto lenti o addirittura inesistenti

In ogni caso sempre bisogna praticare con attenzione e rispetto per il proprio corpo senza forzare le posizioni e senza seguirli in modo errato e di sicuro avremmo grande soddisfazione da qualsiasi disciplina e i risultati parlano chiaro, e basta parlare con le persone che frequentano un corso

Poi appunto le persone che magari esistono lamentate sono quelle persone che non hanno instaurato un feeling con l'insegnante o la insegnante in questione, e per questo è molto importante magari fare una o più lezioni di prova per capire come ci si trova con il gruppo, e come ci si trovava con quello specifico insegnante e decidere se andare da un'altra parte a provare

Sempre senza scoraggiarsi ai primi tentativi andati a vuoto e funziona sempre così