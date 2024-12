Montani: “Una Lega delle comunità, non delle personalità. Auguri a Romeo per il nuovo incarico”

“Auguri di buon lavoro a Massimiliano Romeo, persona per bene e politico con la schiena dritta, con cui da parlamentare della Repubblica ho avuto modo di lavorare proficuamente in diverse occasioni. Al di la del rapporto di amicizia e stima reciproca che ci lega, lo ringrazio perché oggi dopo tanto tempo ho finalmente sentito parole di attenzione per la Lega, il Nord e i suoi militanti: ci vuole una Lega delle comunità e non delle personalità”.

Lo dichiara il segretario provinciale Vco Lega, Enrico Montani, dopo l’elezione per acclamazione di Massimiliano Romeo al timone della Lega lombarda.