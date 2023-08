Alla scoperta del corso di laurea in management della comunicazione aziendale

La prima particolarità che vogliamo portare alla luce è che nasce come nasce come Corso Interfacoltà delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lingue e Letterature Straniere, Lettere e Filosofia, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze MFN, Scienze Politiche, organizzato dalla Scuola di Amministrazione Aziendale.

Da qualche anno il Corso di Laurea in "Management dell'informazione e della comunicazione aziendale" fa riferimento al Dipartimento di Management ed è organizzato in collaborazione con la Società SAA S.c.ar.l . (Scuola di Amministrazione Aziendale).

L'obiettivo di questo percorso di studi è quello di formare figure professionali dando loro gli adeguati strumenti per affrontare i cambiamenti organizzativi attraverso competenze economiche, manageriali, linguistiche, informatiche e relazionali.

Il percorso formativo proposto è obbligatorio eccetto per quanto riguarda le attività formative a scelta dello studente.

L'accesso al corso è programmato, pertanto gli studenti interessati ad immatricolarsi dovranno sostenere il Test Online CISIA (in lingua italiana TOLC-E e/o in lingua inglese English TOLC-E) e successivamente partecipare a uno dei concorsi per l’ammissione ai singoli corsi di laurea.