Politici, meno passerelle e più attenzione per l'Ossola!

L’ascensore della stazione ferroviaria di Domodossola inattivo da novembre 2022 con gravi disagi soprattutto per le persone disabili. La galleria di Montecrevola che aspetta interventi radicali di messa in sicurezza promessi nel 2007. La chiusura della Polizia Stradale di Domodossola nel febbraio 2021 che costringe carabinieri e polizia di frontiera a sobbarcarsi anche gli incidenti stradali pur avendo un organico limitato. Una superstrada di serie C, dove da troppi mesi si fanno gli slalom tra i birilli o una statale 33 che in Val Divedro aspetta da un decennio la sistemazione della galleria di Paglino o la provinciale tra Varzo e Crevola riaperta dopo 7 mesi da una frana in cava. Ma anche la carenza di personale negli uffici statali del Vco, come ad esempio alla Motorizzazione Civile a Domodossola.

E ci fermiamo qui perché altri sarebbero i problemi, come la ‘’trave nell’occhio’’ di una sanità che pure nel Vco lamenta troppe carenze.

Sono solo alcuni ‘’casi’’ in un'Ossola che non è certo abbandonata ma molto trascurata, vuoi per una classe politica quasi inesistente e per una popolazione che è quantitativamente simile a quella di un quartiere di Torino, quindi con poco peso 'politico'.

Ma in Ossola, però, anche quest’estate, vediamo passerelle ‘turistiche’ di esponenti di gove, parlamentari, politici e presidenti di Regione che vengono ad ammirare la bellezze di una valle, a fare dibattiti, a tagliare nastri, a visitare strutture comunali. Ma anche politici ormai impegnati più a discutere dei massimi sistemi che dei problemi quotidiani di chi vive nella stessa valle.

Scordandosi che l’Ossola, come altre zone di montagna, fa i conti con l’emarginazione periferica e che qui la gente ci vive tutto l’anno, tra difficoltà che nei palazzi romani e torinesi continuano a non vedere.