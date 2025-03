Autoscala, una telenovela che dura da 50 anni.....

Marzo 1975- Marzo 2025. Sono passati 50 anni, purtroppo inutilmente vedendo la totale immobilità.

Sabato 29 marzo, Santa Maria Maggiore ricorderà la tragedia dell'Albergo Excelsior, divorato da un incendio che costò la vita a 15 turisti francesi e a due giovani vigezzini.

Martedì scorso, anno 2025, incendio in un condominio a Domodossola. E anche questa volta si è dovuto attendere l’autoscala partita da Verbania. Non ci sono stati morti e questo è già una fortuna, ma resta la ‘’vergogna’’ dell’autoscala che l’Ossola non ha a disposizione.

Cinquant’anni della tragedia di Vigezzo non sono bastati a dotare perennemente Domodossola di una autoscala. E la nascita della provincia del Vco ha complicato tutto, poiché molti comandi, uomini e attrezzature di vigili del fuoco e forze dell’ordine da Domodossola sono ‘scivolate’ a Verbania, città capoluogo.

E' una brutta telenovela che dura da decenni, con la politica totalmente assente e gli alti comandi romani dei vigili del fuoco che non riescono a garantire una autoscala ad un distaccamento come quello di Domodossola, che serve anche numerose valli ossolane.

ps. Dove è la tanto decantata specificità montana del Vco? Forse è un riconoscimento che resta sulla carta.....