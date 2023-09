Poco più di 500 anime: il libro che racconta gli sportivi della Val Formazza

Un'opera nata per caso, da una chiacchierata con Benito Mazzi, ricordando aneddotti e personaggi. Mazzi a quell'epoca stava scrivendo il suo "Gli invincibili della neve" e Gualtiero Guenza, docente di educazione motoria all'I.C. Bagnolini e professionista del mondo dello sport a 360°, era reduce da un ottimo piazzamento con un libro di racconti a un concorso indetto in occasione delle Olimpiadi 2006.

"Avevo iniziato a metter giù questi racconti in cui parlavo dei personaggi sportivi della Formazza, ma è solo durante il lock down che ho iniziato a lavorarci seriamente - spiega Guenza - così è nato "Poco più di 500 anime", l'opera racconta le avventure degli sportivi della valle Formazza, dove vivono appunto "poco più di 500 anime". "Sportivi che si caratterizzano per le loro qualità e per l'innata capacità di esprimersi - dice Guenza - I racconti di questi personaggi si legano tra loro passandosi il testimone e intrecciandosi tra loro. A farne da sfondo un territorio dove ci si incontra quotidianamente condividendo vita, valori e debolezze, bisogni ed entusiasmo".

I personaggi che racconta l'autore sono quelli che sono stati protagonisti dello sport formazzino, ma soprattutto sono vere figure di riferimento locali, a volte sopra le righe, ma uomini e donne davvero unici come sanno essere i formazzini. Nel cassetto di Guenza ci sono ancora tanti racconti ed aneddoti di personaggi moderni e attuali, che potranno trovare spazio in una futura nuova opera.

"Poco più di 500 anime" è disponibile in e-book e in versione cartacea su Amazon.