Con 26 reti Matteo Palfini è il capocannoniere di Prima Categoria

La Virtus Villa chiude con 55 gol fatti, uno dei migliori attacchi del girone A di Prima Categoria. Di questi 55 quasi la metà (26 per essere esatti) li ha realizzati l'ossolano Matteo Palfini. Che con questo bottino di reti è il capocannoniere del girone A di Prima Categoria.

Palfini ha chiuso l’annata con la doppietta al Crodo, domenica, nel ritorno allo stadio Poscio della Virtus Villa.

Palfini precede in classifica un altro ossolano abituato ai gol come Simone Margaroli (Vogogna, 21 reti), poi Centrella (Trecate 20), Alessandro Elca (Ornavassese 18) e Joel Gnonto (Cannobiese 16).

Un bel traguardo per te, Matteo.....

‘’Sono contentissimo, a livello personale non ero mai arrivato a 20 gol ed arrivare a 236 è stato bello’’.

La prima volta che vinci la classifica cannonieri?

‘’Sì, è la prima volta, non era mai successo anche nelle giovanili’’.

Te l’aspettavi?

‘’No! E mi fa senso che mi chiamino bomber. Anche perché all’andata avevo chiuso con sei gol, Ho solo il dispiacere che come squadra non siamo riusciti ad arrivare almeno ai play off. E’ una felicità a metà la mia: avrei preferito fare qualche gol in meno ed arrivare come squadra a giocarci i play off o qualcosa di più sino alla fine’’.