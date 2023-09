Escursione al castello di Vogogna

La storia di Vogogna è strettamente legata alle sorti dell’importante borgo di Vergonte/Pietrasanta che vantava una Pieve e la sede del Vicariato. Vergonte e Pietrasanta sono i nomi di uno stesso paese, che sorgeva sul lato opposto della Toce, e che per due volte è stato distrutto da terribili inondazioni.

In epoca medievale, su volontà di Giovanni Visconti, venne ampliata una preesistente fortificazione arrivando alla costituzione dell’attuale castello, con le torri, il palazzo Pretorio, le mura difensive e la rocca costruita sul monte Orsetto.

Nel 1514 un’incursione dei domesi distrusse la rocca di Vogogna che da allora giace in stato di abbandono.

Il castello Visconteo di Vogogna dal 2001 è aperto al pubblico in seguito a importanti lavori di restauro.

L’itinerario attraversa Vogogna e le sue frazioni, seguendo il tratto della Ciclovia del Toce “in bici tra i borghi”, passando per Dresio, Giavinello, Genestredo con il suo torchio, la Rocca di Vogogna e il borgo medievale che si sviluppa lungo via Roma, nome che richiama il passaggio dell’antica strada romana.





L'escursione percorsa da ITINERARIUM ha uno sviluppo di 7 Km per un dislivello complessivo di 320 mt.



