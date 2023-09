La Fondazione Comunitaria sostiene il patrimonio storico del VCO

La Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico mette a disposizione, anche per il 2023, diversi bandi di concorso rivolti a numerosi ambiti. Tra i bandi in scadenza nel mese di settembre troviamo il “Bando Tutela 2023”, grazie al quale la Fondazione ha intenzione di sostenere le iniziative più meritevoli per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

I settori di intervento sono la valorizzazione, la tutela e la promozione non solo del patrimonio artistico, ma anche naturale e ambientale. I soggetti destinatari di tale bando sono enti privati senza fini di lucro con sede legale o operativa nel VCO e costituiti da almeno 12 mesi o enti pubblici con sede nel VCO. La richiesta può essere presentata da un solo ente o da una rete di enti in partenariato, con la possibilità di candidare un solo progetto.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 26 settembre 2023 tramite l’iscrizione all’area riservata del sito www.fondazionevco.org, dove sono disponibili tutte le istruzioni per la presentazione della domanda.

Il contributo offerto non può superare il 60% del costo totale del progetto, e non può essere superiore ai 15mila euro. Il budget totale del bando è di 200mila euro, e le risorse sono messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo.