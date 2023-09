Al ristorante didattico Rosmini come in un grande hotel FOTO

Come al ristorante di un grande hotel, con una mise en place impeccabile, piatti gourmet e un servizio degno di un cinque stelle, ma in realtà nel laboratorio di una scuola. Un menu dall'aperitivo al dolce, sino ai biscottini che accompagnano il caffé, il tutto pensato, studiato e realizzato con molta attenzione. Ha riaperto da lunedì il ristorante didattico dell'Istituto Alberghiero Rosmini, dove è possibile pranzare in un ambiente raffinato gustando i piatti preparati dagli studenti della scuola. Un menu diverso ogni settimana, il tutto curato nei minimi dettagli sotto l'occhio vigile dei professori, gli chef Alberto Terreni e Giandomenico Iorio, e il vice preside nonché docente di sala Damiano Oberoffer.

"Il nostro ristorante didattico consente agli alunni di fare pratica, come in un vero ristorante, occupandosi di tutti gli aspetti, dalla predisposizione e stampa del menu, con attenzione anche agli allergeni, alla preparazione dei piatti, alla mise en place, al servizio di sala - spiega Damiamo Oberoffer - le nostre classi, a rotazione, per una settimana si occupano del ristorante didattico. Per loro questo è il modo migliore per apprendere velocemente e imparare al meglio il mestiere".

La mattina gli studenti si recano al ristorante, lo chef illustra il menu e vengono organizzate le brigate, proprio come nella cucina di un vero ristorante. Si prepara, si cucina, si organizza il pranzo per gli ospiti. C'è poi chi apparecchia e impara a preparare gli aperitivi.

"Anche se tutto si svolge sotto la guida dei nostri chef e docenti - spiega Oberoffer - ci piace che i ragazzi possano anche esprimersi e proponiamo loro di avanzare proposte sui piatti da mettere a menu, magari scoperti durante gli stage o preparati durante le esperienze di lavoro estive". I ragazzi, nel ristorante didattico, imparano anche la gestione di un ristorante: si occupano della stampa dei menu, individuano gli allergeni nei piatti proposti e li riportano nei menu stessi, effettuano l'analisi delle vendite dei vini, insomma, imparano ad avere una visione a 360 gradi.

"La nostra scuola è molto inclusiva - aggiunge Oberoffer - perché anche i ragazzi con difficoltà vengono coinvolti e seguiti, e imparano facendo". Per tutti il ristorante didattico, con l'apertura al pubblico esterno, è un'occasione per mettersi alla prova in una situazione reale, seppur mitigata: "Possono esserci degli errori, ma gli ospiti che vengono a trovarci sanno in quale contesto pranzeranno, ed è stimolante sia per loro che per i ragazzi". Il ristorante didattico, che si trova all'interno dell'Istituto Rosmini maschile, in una palazzina alle spalle dell'edificio principale, è aperto dal lunedì al giovedì.

Si pranza alle 12.30 con menu fisso, al costo di 13 €uro più le bevande. Le portate vanno dall'antipasto al dolce. E' necessario prenotare (0324/482152) preferibilmente il giorno prima. A volte vengono anche proposti menu a tema, come quello dedicato allo chef Marchesi che tanto successo ha riscosso lo scorso anno, e nel mese di ottobre aprirà anche l'Inizio Club, la proposta di ristorante serale gestito totalmente dagli studenti.

"Sarà aperto ad inivito - spiega Oberoffer - non intendiamo assolutamente diventare concorrenziali, ma offrire ai nostri studenti la possibilità di svolgere esercizio didattico e prepararsi al loro futuro".

Un futuro, quello di questi studenti, che è sicuramente roseo: oltre l'80% dei diplomati all'istituto Alberghiero Rosmini trova infatti un'occupazione appena uscito da scuola, e già dal secondo anno gli studenti fanno esperienze professionali in ristoranti o bar del territorio, e anche in realtà di tutta Italia.

Info e contatti

inizio@alberghierorosmini.it www.alberghierorosmini.it www.facebook.com/alberghierorosmini www.instagram.com/alberghierorosmini