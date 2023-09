Sabato l'inaugurazione della Cappelletta degli Scufüi. Verrà posata anche una targa in memoria di Walter Bettoni

La cappelletta di San Giovanni Nepomuceno (significativamente protettore dalle alluvioni, ma anche dalle malelingue) si trova a Piedimulera agli inizi della strada della Valle Anzasca. È stata recentemente restaurata dopo il furto sacrilego di un quadro, fortunosamente ritrovato nel bosco sottostante.

La cappelletta è detta “degli Scufui”, le pantofole di lana con la suola di canapa prodotte in casa, perché le ragazze che, negli anni Cinquanta del Novecento scendevano a Piedimulera per prendere il treno per recarsi a lavorare nelle fabbriche di pietrine per orologi a Ornavasso, qui si toglievano gli scufui per calzare le “scarpe belle” (diversamente sai sarebbero rovinate camminando sui sentieri di montagna).

La cerimonia di inaugurazione sarà l’occasione per porre una targa ricordo in memoria di Walter Bettoni (1949 – 2022), proprio all’inizio di quella Valle Anzasca a cui ha dedicato una vita di studi e di scritti divulgativi nel ruolo di storico caporedattore de “Il Rosa”.



L'associazione culturale "Il rosa" vi invita sabato 30 settembre 2023 a partecipare all'iniziativa. Trovate tutte le info su www.ilrosa.info