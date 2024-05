Incidente ferroviario a Preglia, si lavora per sistemare il binario danneggiato

Ancora disagi sulla linea internazionale del Sempione dopo l'incidente dcedi giorni scorsi poco prima della stazione di Preglia. Per effettuare i lavori di ripristino del binario interessato dal deragliamento del convoglio delle Bls, la linea rimane chiusa tra Domo e Varzo sia in entrata che in uscita stato. La chiusura comporta il trasbordo dei passeggeri tra le due stazioni con delle corse in bus. I lavori dovrebbero durare un paio di giorni, ma sui siti di Rfi e delle ferrovie svizzere non vengono specificati gli orari di chiusura, ma solo degli avvisi che indicano possibili ritardi o cancellazioni di treni.