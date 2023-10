Tangoterapia, per star bene con un abbraccio

Il tango argentino non solo una danza appassionante, ma anche un mezzo per stare bene attraverso un abbraccio. Il tango è infatti uno strumento che permette di conoscersi più a fondo e di riconoscere l’altro come altro da sé, in una ricerca di completezza, dove il maschile ed il femminile si incontrano, si riconoscono, imparano a collaborare in un percorso di differenziazione e di crescita personale e relazionale.

L’appagamento procurato dal tango argentino è il frutto di un impegno gioioso e a volte faticoso, contribuisce in modo determinante a migliorare il benessere personale sia fisico che mentale. Presso Casa don Gianni a Domodossola la cooperativa La Bitta propone venerdì 6 ottobre l’incontro di prova del percorso di avvicinamento al tango argentino e alla tangoterapia “Il benessere in un abbraccio”.

Per informazioni ed iscrizioni: La Bitta Soc. Coop. Sociale ONLUS. Tel. 0324/243006 e-mail centroxlafamiglia@cooplabitta.it . Non è necessario saper ballare, il percorso è aperto a persone singole e a coppie ed è possibile inserirsi nel corso dell’anno.