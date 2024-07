Al via a Mergozzo i “Giovedì del Museo e dell’Ecomuseo”

Prende il via oggi, giovedì 4 luglio, alle 21.00 il programma della rassegna “Giovedì del Museo e dell’Ecomuseo”, in programma a Mergozzo per tutto il mese di luglio. L’edizione 2024 è dedicata al tema del viaggio.

Il primo appuntamento è in programma all’Antica Latteria di Mergozzo, dove viene inaugurata la mostra “In viaggio. Le pietre dei laghi al Cimitero Monumentale di Milano”, con fotografie di Tatiana Ferrario; nella stessa serata viene inaugurata la seconda edizione del percorso diffuso “Sul filo dei ricordi”, che prevede l’esposizione di una trentina di immagini d'epoca con scorci di Mergozzo e momenti di vita del passato collocate presso esercizi pubblici, vetrine ed angoli del paese, grazie alla disponibilità di numerosi privati.

Questo il calendario delle serate successive:

11 luglio, ore 21.00 - Mu. Me. Museo Archeologico: “Ritratti in viaggio – le medaglie”, visita guidata alla mostra “Medaglie e monete: connessioni” con il curatore Bruno Rossi.

18 luglio, ore 21.00 - Mu. Me. Museo Archeologico: “Reperti in viaggio”, visita guidata tematica sulle testimonianze archeologiche di viaggi e viaggiatori, a cura della conservatrice archeologa Elena Poletti.

25 luglio, ore 21.00 – Antica Latteria: “Candoglia – Milano. I due capolinea”, chiacchierata con Ferdinanda Cremascoli per scoprire i tanti aspetti che uniscono "i due capolinea" di una via a doppio senso, antica, vitale e sempre attiva.

Gli eventi sono inseriti nella rassegna di rete "La pietra racconta" sviluppata con il Museo Granum e il comune di Baveno, che ha ottenuto il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco.