In tanti alla Mostra bovina di Santa Maria FOTO

L’Associazione Allevatori Valle Vigezzo e l’ARAP (Associazione Regionale Allevatori Piemonte) hanno organizzato presso il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore, domenica, la tradizionale Mostra bovina. Anche quest’anno, considerato che nelle stalle della Valle si stanno affermando altre razze bovine, la manifestazione ha riguardato non solo la razza bruna, ma anche la pezzata rossa, la razza Original Brown e la razza Highland.

La Mostra, giunta quest’anno alla 41a edizione, rappresenta la Fiera Zootecnica più affermata e consolidata nel tempo dell’intera Provincia del Verbano Cusio Ossola e grazie alla clemenza del tempo l’affluenza di pubblico è stata veramente notevole. La manifestazione ha avuto come evento principale l’esposizione per tutta la giornata di oltre 280 capi delle varie razze, provenienti da 20 aziende agricole vigezzine. Inoltre, era presente in fiera anche una numerosa mandria di circa 30 capi di razza Highland, di origine scozzesi con il folto pelo e le ampie corna.

L’esposizione è stata accompagnata da una serie di iniziative, fra le quali quella che certamente ha avuto un notevole successo di pubblico e di importanza prettamente tecnica, il concorso per categorie per le razze Pezzata Rossa, Bruna e Original Brown, che ha visto trionfare per la razza pezzata rossa la azienda agricola Barbieri Bruno di Toceno, nella categoria Vacche e Manze, mentre le aziende Ramoni Valentina di Malesco e Ielmoli Luigia di Toceno, si sono aggiudicate altre categorie e posizioni sul podio; mentre per la razza Brunale aziende agricole Barbieri Bruno, Puliani Andrea di Re e Zani Fabrizio di Santa Maria Maggiore, si sono spartite i podi nelle varie categorie; l’Azienda Barbieri Bruno ha conquistato con il capo n° 102 il trofeo di reginetta e di miglior mammella per la Razzabruna; infine per le Original Brown l’Azienda Pensa Rita di Craveggia ha vinto il premio di campionessa vacche e campionessa Manze, mentre all’azienda di Matteo Sana sono andati altri piazzamenti di razza.

A tutti gli espositori è stato offerto dall’Associazione Allevatori un campanaccio con fibia, anche grazie al contributo di numerose imprese e aziende valligiane. Il Gruppo più numeroso di capi esposti in fiera è stato quello dell’azienda Bona Francesco, con 45capi. Tutti i vincitori di categoria sono stati premiati con le targhe offerte dai sette comuni della Valle e dell’Unione Montana Valle Vigezzo.

L'esperta ANARB Martina Barri della provincia di Sondrio ha messo in evidenza come siano stati raggiunti elevatissimi livelli di qualità, certamente superiori alla media di una fiera a carattere locale, soprattutto nella razza Bruna. Fra le numerose iniziative vi è stato un ricco mercato di prodotti attinenti il settore agricolo e prodotti gastronomici, fra i quali i formaggi prodotti negli alpeggi estivi della valle. Notevole è stato l’afflusso di visitatori che ha letteralmente invaso tutte le aree della fiera, compreso la zona del ring del concorso fino alle premiazioni svoltesi nel pomeriggio.

I numeri vincenti della lotteria sono: 1497, 5129, 764, 2164, 2762, 3487, 4458, 1675,669, 522. I premi possono essere ritirati presso la Latteria Vigezzina a Santa Maria Maggiore. A conclusione della manifestazione Venerdì 13 Ottobre gli allevatori e i simpatizzanti si troveranno per la tradizionale Cena che si terrà all’Osteria Ca’ Turbin di Druogno (prenotazioni direttamente al ristorante tel. 0324-95038 entro mercoledì 11/10).