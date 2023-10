Come risparmiare sul gas: consigli utili

L’uso del gas metano per il riscaldamento della casa rappresenta sicuramente uno dei fattori che incidono maggiormente sull’economia delle famiglie. Pertanto, è fondamentale tenere sempre sotto controllo i consumi e, al tempo stesso, adottare una serie di accorgimenti finalizzati a ridurre il costo della bolletta. Per far ciò è bene informarsi su quali sono le migliori soluzioni che permettono la riduzione del costo della bolletta nonché quali interventi strutturali possono essere utili per abbattere gli sprechi e avere una maggiore efficienza energetica.

Cambiare fornitore

Una delle strategie migliori per risparmiare sulla bolletta è ricercare le migliori tariffe gas e attivare un’offerta con un costo del gas basso. A seconda della tariffa scelta, è possibile ottenere un risparmio fino al 20% rispetto alle tariffe standard. Tuttavia, è bene sapere che il parametro da considerare nella scelta dell’offerta è il costo della materia prima gas, stabilito dai diversi fornitori, poiché altri dettagli non possono essere modificati, in quanto stabiliti dall’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e fissi per tutti i clienti, indipendentemente dall’operatore.

Aumentare l’efficienza energetica

Un altro consiglio per risparmiare sul gas è quello di rendere la propria abitazione più efficiente, se possibile. Infatti, se si tratta di una nuova casa oppure di lavori di ristrutturazione, è meglio investire in lavori per aumentare l’efficienza energetica all’inizio, prima di ritrovarsi a pagare somme più elevate. Tra gli interventi c’è l’installazione di una caldaia a condensazione; tale strumento permette di recuperare il calore latente presente nel vapore acqueo prodotto dallo scarico, e quindi di ottenere un risparmio importante in bolletta. Altrettanto utili, le valvole termostatiche, grazie alle quali è possibile regolare i consumi di ciascun radiatore. Queste ultime, dal 2017 sono obbligatorie per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato. Ancora, è consigliabile installare degli infissi moderni e funzionali, come quelli a doppio o triplo vetro, caratterizzate da più lastre di vetro separate da una camera d’aria sigillata, che garantiscono prestazioni elevare e ridurre la trasmissione termica.

Eliminare gli sprechi

Come già anticipato, è sicuramente vero che l’impianto di riscaldamento rappresenta la maggior fonte di consumo del gas in casa, pertanto, il suo utilizzo deve essere gestito in modo corretto al fine di evitare possibili sprechi. Innanzitutto, è sempre consigliabile tenere in casa una temperatura che non superi i 20 gradi centigradi di giorno e i 18 gradi centigradi di notte. Basti sapere che un solo grado di temperatura in più rispetto alle soglie indicate può incidere del 6% circa sul consumo del gas. Ancora, è possibile intervenire anche sui singoli termosifoni presenti in casa, ad esempio evitando di poggiarci sopra qualsiasi cosa. Infatti, in questo modo si impedisce al calore di diffondersi nell’ambiente poiché rimane imprigionato su ciò che si trova sul termosifone. Oppure, è sempre consigliabile spegnere i termosifoni presenti nelle stanze che non sono utilizzate. Infine, è bene sapere che è possibile ottimizzare l’uso del gas anche in cucina, ad esempio scegliendo delle pentole che coprano completamente la fonte di calore e tenendole sempre chiuse con l’apposito coperchio durante le fasi di cottura degli alimenti o di ebollizione.