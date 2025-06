Fausto Milanesi è il nuovo presidente dell'Unione Industriale Vco

È stato eletto ieri nel corso dell’assemblea dei soci il nuovo presidente di Unione Industriale Vco per il quadriennio 2025-2029: si tratta di Fausto Milanesi, 59 anni, direttore industriale di Lagostina S.p.A., azienda storica nata nel 1901, fortemente rappresentativa del nostro territorio e del made in Italy nel mondo, nonché una delle fondatrici di Unione Industriale Vco, nel 1919.

Milanesi prende così il posto di Michele Setaro, presidente dell’Unione degli Industriali dal 2019 e ora divenuto past president. I vicepresidenti di Milanesi saranno Luca Gnecco, Franco Ottinetti, Mauro Piras, Rino Porini, Dario Ricchi, Fausto Tacchi e Barbara Togno, tutti imprenditori rappresentanti di aziende del Vco iscritte all’Unione.

Fausto Milanesi partecipa attivamente alla vita dell’associazione da anni, essendo già membro del precedente consiglio generale e presidente della sezione meccanica della stessa Unione. “Sono onorato di essere stato scelto dagli imprenditori associati come nuovo presidente di Unione Industriale Vco – ha dichiarato Milanesi subito dopo l’elezione – è un incarico che richiederà impegno e dedizione a me, ai vicepresidenti e ai membri del consiglio generale dell’associazione. La motivazione non manca, da tempo collaboro con l’Unione, anche se da oggi sarò chiamato ad assumere un ruolo più attivo, dinamico e consapevole. Mi assumo questa responsabilità con entusiasmo e dedizione verso la “causa associativa” e spero che durante la mia presidenza, Unione Industriale Vco possa cogliere nuove opportunità per crescere, rafforzarsi e contribuire allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.