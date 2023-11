Vogogna, rinnovata la convenzione per utilizzare l'area parrocchiale

Rinnovata la convenzione tra la Parrocchia S.Cuore e il Comune di Vogogna per l’utilizzo del parcheggio in piazza Chiesa. Si tratta di una convenzione siglata nel 2013 dall’amministrazione Borghi che ora è scaduta.

Il Comune, che è oggi commissariato dopo le dimissioni del sindaco, ha deciso di prorogare l’accordo per poter utilizzare l’area parrocchiale come parcheggio.

La decisione di suare quell'area era nata dal sorgere di alcune problematiche per la viabilità in quella zona, delimitata da una Ztl, dove gli stalli di sosta erano risultati insufficienti. Convenzione per la quale il Comune riconosce alla parrocchia un canone annuale di 3600 euro.

