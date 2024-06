Taglio del nastro per la nuova edizione della rassegna culturale “Mergozzo si…Nota”: una lunga serie di concerti ed eventi che si svolgeranno a Mergozzo durante tutta l’estate.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 2 giugno alle 17.00 in piazza, dove va in scena “Quando la banda passò”, concerto bandistico che vede protagonisti il Corpo musicale di Bracchio e la banda di Fomarco.