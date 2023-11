Gambero Rosso premia Fabio Tisti come "Novità dell'anno 2024"

Un traguardo importante e un riconoscimento che premia la qualità e l'innovazione nella pasticceria portata in dote nei dolci e nei lievitati da Fabio Tisti. Oggi Tisti Pasticceria&Tea Room entra nella Guida Pasticceri&Pasticcerie Gambero Rosso, prima e unica pasticceria dell’Alto Piemonte e della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. E non solo. Fabio Tisti è stato premiato con il premio speciale “Novità dell’anno 2024” assegnato dalla giuria ai locali e pasticceri che per la prima volta entrano nella più dolce e importante tra le guide, che seleziona i grandi nomi dell’arte dolciaria nazionale e racconta, di anno in anno, le eccellenze che hanno saputo distinguersi nel panorama della patisserie.

Lo splendido Palazzo Varignana, a Castel San Pietro Terme (Bologna), immerso tra le dolci colline bolognesi, ha fatto da scenario a una giornata unica e indimenticabile. Fabio Tisti entra in guida, a fianco del top della pasticceria italiana, grazie al suo talento e alla capacità di apprendere nella sua giovane carriera: metodo, tecniche, attenzione per la scelta e la qualità delle materie prime e alla capacità di innovare e stupire a ogni creazione. “Sono entusiasta e grato a Gambero Rosso per questo importante premio - commenta Fabio Tisti - che riconosce la passione e la dedizione che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro, fatto di costante ricerca della massima qualità, di cura spasmodica per ogni dettaglio e di attenzione verso il cliente. Lo voglio condividere con tutta la mia squadra. Li ringrazio per il loro entusiasmo, per il duro lavoro e i sacrifici senza i quali non sarebbe stato possibile traguardare un obiettivo così sfidante".

Questo riconoscimento arriva in un momento importante del percorso professionale di Fabio Tisti. Dopo tanti anni passati all’estero nel Regno Unito, in Francia, dove ha lavorato nei ristoranti del gruppo di Alain Ducasse e poi ancora in Germania, nel 2022 ha scelto di ritornare in Italia, nella sua Domodossola, per raccontare con i suoi dolci il territorio, le tradizioni ma anche le novità, i sapori, i gusti della nuova frontiera della pasticceria internazionale. Il premio della Guida Gambero Rosso Pasticceri&Pasticcerie conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Un primo importante passo, che incita Fabio Tisti a fare sempre meglio verso nuovi obiettivi e progetti per il futuro. A partire dalle prossime feste. Prosegue alacremente, infatti, l’attività nel laboratorio di via Attilio Moneta a Domodossola.

Dai forni continuano a essere sfornati fragranti lievitati e dolci creazioni ideati per le prossime festività natalizie. Sintesi di tradizione ed estro creativo, i 5 panettoni artigianali e il pandoro del Pastry Chef Tisti si contraddistinguono per l’impasto preparato con lievito madre lievitato per 48 ore. Ce n’è per tutti i gusti dal Classico Milanese con arance candite e uvetta australiana, al Mandorlato Piemonte ricoperto da una fine glassa di mandorle pugliesi e zucchero e farcito con uvetta australiana e arancia candidata. E, ancora, il goloso Panettone al Cioccolato farcito con cubotti di cioccolato fondente del Perù al 72% e glassato con una fine ganache al cioccolato e il Panettone al Pistacchio, farcito con pistacchi di Bronte interi e cremini al pistacchio e ricoperto con una crema al pistacchio e pezzetti di pistacchio.

La grande novità del Natale 2023 è il PanPelmo, pensato e ideato da Fabio Tisti e dal suo team per portare note agrumate e speziate nel classico dolce della tradizione italiana. Nell’impasto si tuffano pezzi di pompelmo candito, un macinato di pepe Timut del Nepal e scorze di agrumi grattugiate. La glassa, con mandorle pugliesi e zucchero, propone sul finale una delicata nota affumicata.Tutte le proposte natalizie sono acquistabili in negozio e sullo shop online www.tistipasticceria.it.