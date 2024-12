Coimo si veste a festa con gli originali presepi FOTO

Il grazioso borgo di Coimo merita decisamente una visita in questi giorni. Il paese si è vestito a festa con l'allestimento dei presepi. Per la gioia di grandi e piccoli è possibile ammirare le rappresentazioni della Natività, compiendo un giro per le caratteristiche viuzze del paese, con l’aiuto di una mappa che si potrà ritirare presso le principali attività commerciali. Una quarantina in tutto i presepi in mostra, tutti molto belli e caratteristici. "Il nostro sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento”, le parole di Melissa, referente delle attività natalizie di Coimo. Inoltre, la sera del 24 dicembre, come di consueto, verrà cantato il “Dormi Dormi” attraverso le vie del paese.