Il Centro per l'impiego di Domodossola cambia sede

A Domodossola il Centro per l’impiego cambia sede. Da lunedì 4 dicembre 2023 la sede si sposterà in via Roggia dei Borghesi 5, negli spazi dell’ex casa di riposo dell’ospedale San Biagio.

La nuova sede dista dalla precedente (in corso Ferraris 49) circa 800 metri, percorribili in una decina di minuti a piedi, due o tre in auto.

Per il pubblico le modalità di accesso rimangono le stesse: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 (il mercoledì anche dalle 14.00 alle 15.00). Invariati anche i contatti: 0323 1994633 o info.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.