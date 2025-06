Export in calo per il Vco: -11,1% nel primo trimestre 2025. Flessioni diffuse, si salvano solo i metalli

Nel primo trimestre del 2025 le esportazioni del Verbano Cusio Ossola hanno registrato una contrazione del -11,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato segna la flessione più marcata tra le province dell’Alto Piemonte, in un contesto che, a livello di quadrante, registra comunque una crescita complessiva del +5,3%, superiore alla media regionale (-3,5%).

La diminuzione dell’export nel Vco è estesa a quasi tutti i settori principali: i macchinari perdono il -30,6%, la chimica il -17,9%, gli alimentari il -16,8%, mentre articoli in gomma e plastica segnano -12,1%. Unica eccezione è rappresentata dai metalli, che registrano un incremento del +5,1%.

L’Unione Europea, che rappresenta il 69,7% delle esportazioni provinciali, mostra una relativa tenuta, limitando le perdite a un -3,7%. Più pesante il bilancio con i paesi extra-UE, dove il calo raggiunge il -24,3%. I principali mercati di destinazione restano la Svizzera (-14,8%) e la Germania (-11,1%), entrambi però in flessione. Spicca in positivo il Belgio, che cresce del +46,8% e diventa il quinto mercato per importanza.

"I numeri del Vco evidenziano una fase complessa per l’export locale – sottolinea Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – legata in parte alla debolezza di alcuni mercati strategici e in parte alle dimensioni contenute del tessuto produttivo. Lavoriamo per affiancare le imprese attraverso percorsi formativi e iniziative mirate, come i webinar gratuiti in partenza a giugno sui temi dell’export digitale e dei mercati emergenti".