'Paesaggi Terrazzati' in Valle Antrona

Il tema della campagna 2023 è “Suoli: dove nasce il cibo.” I suoli sono essenziali per la vita sulla terra ma sono minacciati da molteplici forme di degrado innescate in genere dall’abbandono dei territori. I sistemi terrazzati che modellano i versanti a solatio di molte valli alpine sono un chiaro esempio di questo fenomeno particolarmente evidente nelle aree marginali dove l’abbandono ha innescato ormai da tempo la perdita di suolo produttivo, oggi, per la maggior parte, sommerso dalla vegetazione e dal bosco.

Per contrastare l’abbandono e le forme di degrado che ne conseguono è nata, nel 2017, l’Associazione Fondiaria Terraviva che ha avviato importanti azioni per il recupero strutturale e funzionale di aree terrazzate della Valle Antrona. Sulle aree recuperate sono state avviate nuove coltivazioni (cereali, patate, zafferano, canapa e lavanda) e nell’ultimo periodo, grazie ai fondi Pnrr, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEu, un importante intervento di recupero strutturale dei muri in pietra a secco di sistemi terrazzati situati nei Comuni di Borgomezzavalle e Villadossola. Il recupero dei muri in pietra a secco consentirà di recuperare suoli da tempo abbandonati e di riavviare filiere produttive locali per la produzione di cibo buono e sano per le persone, l’ambiente e la natura.