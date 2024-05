A Villa Pariani un seminario sulle procedure di esportazione

Nei giorni scorsi a Verbania, a Villa Pariani, si è tenuto il seminario dal titolo “Agevolazioni e semplificazioni per le aziende, procedure di esportazione e AEO”, realizzato dall’Unione Industriale del VCO e dall’Ufficio delle Dogane del VCO. L’evento è stato occasione per presentare alle aziende del territorio le ultime novità in tema di pratiche doganali, attraverso un confronto sulle normative e le prassi dei processi di esportazione.

Il seminario si inserisce all’interno di una proficua collaborazione tra l’Unione Industriale e l’Ufficio delle Dogane, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo delle imprese alle tematiche e alle procedure di import ed export. Questi argomenti risultano di grande rilevanza data la vicinanza della nostra provincia con la Svizzera, uno dei principali mercati di sbocco dei prodotti delle aziende del VCO e vista la presenza di importanti snodi infrastrutturali sull’asse Genova-Rotterdam, come il Sempione e lo scalo ferroviario di Domodossola. La tematica dell’incontro scaturisce proprio dalle esigenze espresse dalle singole imprese, che hanno riscontato la necessità di comprendere le procedure e gli oneri burocratici necessari per continuare a esportare i propri prodotti in tutto il mondo.

“L’Unione Industriale del VCO è orgogliosa di portare avanti in maniera proficua questa collaborazione, basata su un dialogo costruttivo con l’Agenzia delle Dogane”, ha commentato il presidente Michele Setaro, che ha proseguito “i prodotti delle nostre imprese vengono apprezzati a livello mondiale, e la nostra associazione si pone ancora di più al fianco delle aziende per facilitare lo sviluppo delle realtà produttive provinciali in un momento storico in cui la capacità di affermarsi sui mercati internazionali diventa di fondamentale importanza”.

“L’Agenzia Dogane e Monopoli UD VCO manifesta soddisfazione e interesse per l’eccellente intesa pluriennale con Unione Industriale del VCO, con la quale è attivo lo sportello doganale ulteriore strumento operativo per assicurare celermente un costante un dialogo costruttivo e un supporto alle aziende” ha affermato il direttore dell’Ufficio delle Dogane Luigi Riverso.

Il seminario si è focalizzato sulle tematiche attuali quali l’esportatore autorizzato, il Portale MAU, le regole INCOTERMS e la figura dell’operatore economico autorizzato AEO. Ha avuto ampio risalto la tematica dell’AEO, riconoscimento ed attestazione di qualità aziendale in ambito doganale e del commercio internazionale che consente alle aziende certificate l’ottenimento di vantaggi economici e procedurali. L’operatore AEO beneficia di un canale preferenziale nelle operazioni doganali che consente alle aziende una maggiore competitività nei traffici commerciali in considerazione della sua affidabilità accertata da ADM. Un confronto diretto e altamente qualificato è fondamentale in un ambito caratterizzato da continue innovazioni. Una concreta dimostrazione dell’attenzione di ADM alla realtà economica della Provincia del Verbano Cusio Ossola.