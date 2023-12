Il tesoro nascosto di Umberto De Petri: cronache di Malesco dal 1895 al 1960

Un lavoro di ricerca molto impegnativo, da “topo da biblioteca”. E’ ciò che porta avanti dal 2004 Umberto De Petri, appassionato studioso ossolano. E proprio all’Ossola De Petri, che abita a Domodossola, riserva le sue attenzioni con ricerche meticolose che effettua quotidianamente presso la biblioteca Contini.

“Non proprio tutti i giorni – ha raccontato venerdì sera al cinema di Malesco -, il lunedì è chiusa: faccio ormai parte però dell’arredamento”. Una battuta, la sua, che da modesto ha proferito cercando forse di volere minimizzare il grande lavoro che da ormai 20 anni porta avanti a favore e beneficio degli ossolani. Già, proprio così, perché Umberto nelle sue giornate in biblioteca sfoglia , legge, e consulta i giornali locali dal 1895 e fino agli anni Sessanta, realizzando poi in un libro le cronache dei vari paesi.

A Malesco, De Petri, venerdì sera ha presentato la sua ultima pubblicazione, quella appunto sul paese di Malesco. Un doppio volume, ricco di storia, di curiosità, di interessanti spunti per ulteriori ricerche. “In Vigezzo ho iniziato con Crana e Santa Maria Maggiore, a cui sono legato come origini e poi ho toccato gli altri centri. Mancava Malesco, ora la valle è finita. Sto anche ultimando la Valle Anzasca, poi mi concentrerà sulla pianura, penso a Crevoladossola, si vedrà” ha spiegato. Un impegno senza sosta, il suo, di cui gli ossolani e gli studiosi del territorio non possono che essere grati.

La piacevole serata maleschese è stata curata dall’Ecomuseo con interventi e letture di Laura Minacci e Christian Guerra. Umberto De Petri, nel riportare la storia di Malesco dal 1895 al 1928 (nel primo volume) e dal 1929 al 1960) ha consultato e ricopiato con pazienza e impegno gli articoli che parlavano di Malesco, dai giornali “L’Ossola”, “L’Indipendente”, “La Libertà”, “L’Avvenire dell’Ossola”, “Il Popolo dell’Ossola”, “L’Amico dell’Ossola, “Avanguardia”, “Il Toce”, “Il Commercio Ossolano”. “L’Ossola fascista”, “La Gazzetta del Lago Maggiore” , “Risveglio Ossolano”. Ne è uscita una doppia pubblicazione, che non può mancare nelle librerie di ogni maleschese, ma non solo.