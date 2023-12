Da Domodossola a Berna senza cambi con i nuovi treni Bls

D'ora in poi i nuovi treni Mika potranno circolare anche sulla tratta italiana. A partire da domenica i treni RegioExpress di Bls collegheranno direttamente il Piemonte e Berna. Chi viaggia da Domodossola a Briga godrà quindi di un maggiore comfort. Oltre ad essere dotate di finestre panoramiche e di una zona bistrò, le carrozze sono munite di prese di corrente su ogni posto a sedere e in generale offrono più spazio rispetto ai treni già in circolazione su questa tratta.

Ora i treni fermeranno sempre anche a Preglia, migliorando così l'offerta di orari per la clientela pendolare. Grazie alla nuova fermata anche i turisti usufruiranno di maggiori opportunità per passeggiate ed escursioni nell'Ossola. Il biglietto va acquistato prima della partenza. Con il cambio degli orari di domenica prossima, Bls sospenderà la vendita di biglietti a bordo treno. I clienti che viaggiano da Domodossola a Briga dovranno acquistare il biglietto prima della partenza. Per chi viaggia con regolarità, ad esempio per andare e tornare dal lavoro, è consigliabile acquistare abbonamenti o carte per più corse. I biglietti e abbonamenti sono acquistabili anche con l'app Bls Mobil.