Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale: gli accoppiamenti e le date delle partite

L’Inter pesca l’Atletico Madrid e il Napoli trova il Barcellona, mentre invece la Lazio se la vedrà con il Bayern Monaco

Lunedì a Nyon (in Svizzera) si è svolta la cerimonia del sorteggio degli ottavi di finale della Uefa Champions League. A partecipare alle urne erano 3 squadre italiane (Inter, Napoli e Lazio), escluso invece il Milan che è sceso in Europa League.

Tutte e 3 le formazioni della Serie A hanno chiuso i propri gironi da seconde classificate, quindi al sorteggio hanno pescato una prima. Le seconde giocheranno la prima partita in casa davanti ai propri tifosi, mentre invece le vincitrici dei raggruppamenti scenderanno in campo fra le mura amiche nel match di ritorno.

Derby italiano-spagnolo per Inter e Napoli, che hanno trovato rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona. La Lazio invece ha pescato il colosso Bayern Monaco. Logicamente è difficilissimo fare adesso delle previsioni su quali potrebbero essere gli esiti degli ottavi di finale visto che le gare si disputeranno tra febbraio e marzo del 2024, ma giocando su reloadbet scommesse è possibile avere già un’idea delle quote che ci saranno per le competizioni europee quando riprenderanno.





Champions League, tutti gli ottavi di finale





Porto – Arsenal

NAPOLI – Barcellona

Paris Saint Germain – Real Sociedad

INTER – Atletico Madrid

Psv Eindhoven – Borussia Dortmund

LAZIO – Bayern Monaco

Copenaghen – Manchester City

Lipsia – Real Madrid





Champions League, le date delle partite delle italiane





Inter - Atletico Madrid

Andata: martedì 20 febbraio ore 21:00

Ritorno: mercoledì 13 marzo ore 21:00





I nerazzurri di Inzaghi quindi ospiteranno prima gli spagnoli del grande ex Cholo Simeone, poi saranno di scena al ritorno nel meraviglioso Wanda Metropolitano.





Napoli - Barcellona

Andata: mercoledì 21 febbraio ore 21:00

Ritorno: martedì 12 marzo ore 21:00





I partenopei di Mazzarri ospiteranno al Diego Armando Maradona i blaugrana, mentre giocheranno al ritorno al Camp Nou.





Lazio - Bayern Monaco

Andata: mercoledì 14 febbraio ore 21:00

Ritorno: martedì 5 marzo ore 21:00





I biancocelesti di Sarri giocheranno la prima partita in casa all’Olimpico fra le mura amiche, ma poi dovranno andare in trasferta in terra tedesca a giocarsi la qualificazione nella temibile Allianz Arena.









Champions League, gli altri ottavi di finale





Andata

Copenhagen - Manchester City: martedì 13 febbraio ore 21:00

Lipsia - Real Madrid: martedì 13 febbraio ore 21:00

Paris Saint Germain - Real Sociedad: mercoledì 14 febbraio ore 21:00

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund: martedì 20 febbraio ore 21:00

Porto - Arsenal: mercoledì 21 febbraio ore 21:00





Ritorno

Real Sociedad – Paris Saint Germain: martedì 5 marzo ore 21:00

Real Madrid - Lipsia: mercoledì 6 marzo ore 21:00

Manchester City - Copenhagen: mercoledì 6 marzo ore 21:00

Arsenal - Porto: martedì 12 marzo ore 21:00

Borussia Dortmund - PSV Eindhoven: mercoledì 13 marzo ore 21:00