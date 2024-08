Ancora una settimana ricca di appuntamenti a Malesco, Finero e Zornasco. La Pro Loco organizza infatti, anche per la prima settimana di agosto, tanti eventi dedicati a grandi e piccini.

Si inizia lunedì 5 agosto con “Vco al cinema”, un incontro con la costumista Cecilia Beltrametti nell’ambito del festival Malescorto; appuntamento alle 17.00 all’ex ospedale Trabucchi.

Martedì 6 agosto “Mani in terra!”, un laboratorio per bambini di manipolazione dell’argilla; i partecipanti saranno divisi in due gruppi, il primo dalle 10.00 alle 12.00 e il secondo dalle 15.00 alle 17.00. Sempre martedì, dalle 20.30, una serata di baby dance in piazza Cavalli a Finero.

Mercoledì 7 agosto un nuovo appuntamento con “Camminando orientarsi”, una lezione con una guida ambientale escursionistica per imparare a orientarsi, dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. La sera, alle 21.00, musica dal vivo in piazza Pasquaro con “Che musica Malesco!”, che vede protagonista il duo Euphoria.

Giovedì 8 agosto il laboratorio per bambini “Curioso di natura”, conversazione in natura guidati da immagini e oggetti e giochi di relazione alla ricerca di reperti naturali e artificiali. Sempre giovedì la festa dell’Alpe Cortino, con la messa alle 11.00 e a seguire un pranzo al sacco al rifugio Nigritella; alle 15.00 l’estrazione dei numeri della lotteria. Infine, l’8 agosto alle 20.45 un nuovo appuntamento con la baby dance in piazza Ettore Romagnoli a Malesco.

Venerdì 9 agosto “Una nuova trama per un vecchio telaio”, una prova pratica di 30 minuti all’antico mulino di Zornasco. Alle 20.45, poi, la tombolata all’ex asilo di Finero.

Sabato 10 agosto, dalle 9.00 alle 18.00, la via Stazione di Malesco ospita il mercatino di antiquariato e vintage. Lo stesso giorno, alle 17.00, una visita guidata all’antico mulino di Zornasco a cura di Daniela Bertoldi.

Infine, domenica 11 agosto la prima attesissima edizione di Malescomics, la convention dedicata al mondo dei fumetti organizzata con la collaborazione dell’associazione culturale Creativecomics.