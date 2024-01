Cresce ancora Presepi sull'acqua: boom di visite

La storia di Presepi sull'acqua è iniziata nove anni fa e, alla vigilia del raggiungimento del traguardo del primo decennio, la manifestazione si conferma formidabile attrattiva turistica, nonché occasione per assaporare autentiche atmosfere natalizie in un territorio incantevole. Anche la nona edizione di Presepi sull'acqua ha dunque soddisfatto le aspettative sia dei visitatori – entusiasti ancora una volta per la bellezza delle sessantasei installazioni ospitate in fontane, abbeveratoi e antichi lavatoi oltre che lungo rii e ruscelli – sia degli organizzatori: le stime indicano infatti numeri in crescita rispetto all'ultima edizione, con oltre 30.000 visitatori che hanno scelto di visitare la Valle Antigorio dal 2 dicembre al 7 gennaio scorso.

“Si tratta di stime naturalmente, essendo il nostro un evento diffuso, senza biglietto di ingresso e distribuito in un arco temporale molto ampio – precisa il Sindaco di Crodo, Ermanno Savoia – ma la sensazione, anche solo girando per il nostro paese e le sue frazioni, è stata di un vero e proprio assalto pacifico, con migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. La soddisfazione è grande e si accompagna alla gratitudine che mi sento di esprimere, a nome di tutta l'amministrazione comunale, nei confronti dei curatori, centinaia di donne e uomini, bambine e bambini, che hanno lavorato per mesi alla preparazione delle Natività. Presepi sull'acqua si conferma manifestazione di grande qualità e in grado di richiamare sul nostro territorio nuovi flussi turistici, andando ad alimentare un indotto per noi fondamentale in un periodo fino a pochi anni fa di bassa stagione. Desidero ringraziare – conclude il sindaco Savoia – anche l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, che ha collaborato organizzando escursioni guidate per l’intera durata dell’evento, e la nostra Pro Loco 2.0, impegnata in prima linea ad organizzare eventi a corollario e ad accogliere al meglio i tanti visitatori.”

Numeri importanti anche su web e social, con i canali ufficiali visitati da migliaia di utenti, che stanno lasciando in queste ore decine di commenti e recensioni estremamente positive, a conferma di un apprezzamento in crescita per la proposta portata avanti dal piccolo centro montano della Val d'Ossola. Presepi sull'acqua ha dunque confermato la propria forte valenza, anche quale formidabile volano turistico per il territorio della Valle Antigorio e dell'intera Ossola, esposto in una vetrina mediatica che ha visto approfondimenti su testate cartacee nazionali come Bell'Italia, La Repubblica, IO Donna, Touring, Famiglia Cristiana, oltre che online su Ansa, SkyTG24, GreenMe, SiViaggia, il Quotidiano Nazionale, Fanpage, la Gazzetta dello Sport, TGCOM24 e su molti altri portali.

Nel ricco panorama nazionale di eventi natalizi, l'evento promosso dall'amministrazione di Crodo vince ancora una volta per la propria originalità e autenticità. Il pensiero è già rivolto alla decima edizione della manifestazione: un compleanno importante per Presepi sull'acqua, che tornerà puntuale a Crodo e nelle sue frazioni all'inizio di dicembre 2024.

Sito ufficiale: www.crodoeventi.it

Facebook: https://www.facebook.com/presepiacqua