''Acque Vigezzo, un marchio che merita visibilità''

Importante ‘vetrina’ per le Acque di Vigezzo, marchio da poco acquistato da Lauretana, rinomata azienda del Biellese.

Lauretana ha partecipato all’annuale appuntamento ‘’Beer&Food Attraction’’ a Rimini Fiera, dove non ha perso l’occasione per incontrare clienti storici e potenziali e per comunicare la recente acquisizione di Acqua Vigezzo, dando grande visibilità al marchio vigezzino.

Intervistato da Beverfood.com, Fabio Vineis, responsabile commerciale Italia di Lauretana ha detto: ‘’Alla nostra clientela abituale ma anche ai nuovi clienti abbiamo presentato sia i nostri ‘cavalli di battaglia’ e anche per pubblicizzare la nuova acquisizione di Acque Vigezzo, uno storico marchio che è entrato a far parte di Lauretana e che merita visibilità’’.