Mutui green, nel Vco importi record: richiesti in media oltre 152mila euro

Nel 2025 la provincia del Verbano-Cusio-Ossola si conferma tra le più dinamiche del Piemonte sul fronte dei mutui green. Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, infatti, il VCO è la provincia con l’importo medio richiesto più alto per questa tipologia di finanziamento: 152.869 euro per i mutui “verdi”, contro i 124.995 euro dei mutui tradizionali, un divario di quasi 30.000 euro.
La differenza è imputabile in parte al maggiore valore degli immobili ad alta efficienza energetica, che in Piemonte raggiungono in media 224.000 euro, ben 45.000 euro in più rispetto agli immobili acquistati tramite mutuo standard. Nel Vco il divario tra le due tipologie emerge anche nel Loan-to-Value: per i mutui green si registra un LTV del 64,5%, il più basso della regione, a fronte del 70,2% dei finanziamenti standard. Ciò significa che chi sceglie un mutuo green nel Vco tende a versare un anticipo maggiore.
Anche su scala nazionale, i mutui green si confermano vantaggiosi grazie ai tassi particolarmente competitivi, fino a 40-50 punti base inferiori rispetto alle opzioni tradizionali. Su un mutuo a tasso fisso da 180.000 euro a 20 anni, la rata media scende a 994 euro, con un risparmio mensile di 41 euro rispetto a un mutuo standard, per un totale di oltre 9.800 euro in 20 anni.
Il Vco si inserisce così in una tendenza generale che vede crescere la richiesta di finanziamenti legati alla transizione energetica, favorita anche dalla recente estensione dei requisiti: oggi, infatti, i mutui green possono essere concessi anche per immobili in classe energetica C o D, ampliando notevolmente la platea dei potenziali beneficiari.