Cinema Corso: i film in programmazione fino al 6 gennaio

Anche questa settimana vi offriamo una selezione di film straordinari, tra novità e successi già acclamati dal pubblico.

Sonic 3: In prima visione, l’attesissimo ritorno del riccio blu più veloce del mondo. Un’avventura ricca di azione, comicità e nuovi personaggi che sapranno entusiasmare grandi e piccoli.

Dove Osano le Cicogne: Una novità magica e poetica, che ci porta in un mondo di sogni e bellezza naturale, per una storia di speranza e meraviglia.

Mufasa - Il Re Leone: Dopo il grande successo della scorsa settimana, torna sul grande schermo la toccante storia delle origini di Mufasa. Un viaggio epico e emozionante che non smette di incantare.

Diamanti: Grazie al forte apprezzamento del pubblico, riproponiamo il thriller avvincente e pieno di suspense che ha tenuto tutti con il fiato sospeso la scorsa settimana.

Sonic 3 – L'Avventura Continua!

Il nostro eroe blu supersonico è tornato! Sonic 3, diretto da Jeff Fowler, segna il ritorno di Sonic, Tails e Knuckles in una nuova epica battaglia contro un formidabile nemico: Shadow the Hedgehog.

Shadow, misterioso e potente, metterà a dura prova il Team Sonic, che dovrà unire le forze come mai prima d'ora per proteggere il pianeta. In questa avventura ricca di azione e sorprese, vedremo alleanze inaspettate e il debutto di Keanu Reeves nel ruolo di Shadow!

Proiezioni:

Mercoledi 1 gennaio 15.30-17.30 - 20.30

Giovedi 2 gennaio 15.30-17.30

Venerdi 3 gennaio 15.30-17.30

Sabato 4 gennaio 15.30-17.30

Domenica 5 gennaio 15.30-17.30

Lunedi 6 gennaio 15.30 - 17.30

Guarda il trailer:

Dove osano le cicogne

Un film di Fausto Brizzi

Angelo (Angelo Pintus) è un maestro elementare adorato dai suoi alunni per la sua comicità irresistibile, ma odiato dal preside (Antonio Catania) per il suo modo caotico di gestire la scuola. In casa, la sua vita con Marta (Marta Zoboli) sarebbe perfetta, se non fosse per l'assenza di un figlio. Nonostante ogni tentativo, la "cicogna" sembra evitare la loro casa.

L’amico Andrea (Andrea Perroni) suggerisce una soluzione inaspettata: accogliere Luce (Beatrice Arnera), una giovane spagnola con un carattere solare, una passione sfrenata per il Barcellona, e un segreto misterioso e pericoloso. La sua presenza stravolgerà la vita di Angelo e Marta, portando caos, emozioni e tante risate.

Orari Proiezioni:

Giovedì 2 gennaio 20:30

Venerdì 3 gennaio 20:30

Sabato 4 gennaio 20:30

Domenica 5 gennaio 20:30

Lunedì 6 gennaio 20:30

Guarda il trailer:

Mufasa - Il Re leone

La storia mai raccontata di uno dei più grandi re delle Terre del Branco!

Diretto da Barry Jenkins, questo emozionante prequel ci porta indietro nel tempo, quando Mufasa era solo un cucciolo orfano, perso e solo. Guidato da un leone di nome Taka e accompagnato da un gruppo di sventurati, Mufasa inizia il suo incredibile viaggio verso il destino che lo vedrà diventare un grande re.

Raccontata da Rafiki, Timon e Pumbaa, la storia di Mufasa è un’avventura epica che emozionerà grandi e piccini!

Programmazione

Mercoledi 1 gennaio 15.30-17.30

Giovedi 2 gennaio 15.30-17.30

Venerdi 3 gennaio 15.30-17.30

Sabato 4 gennaio 15.30-17.30

Domenica 5gennaio 15.30-17.30

Lunedi 6 gennaio 15.30 - 17.30

Guarda il trailer:

Diamanti

Una storia che intreccia passato e presente

Diretto da Ferzan Ozpetek, Diamanti ci porta tra le vicende di un gruppo di donne che ruota attorno a una grande sartoria cinematografica. Tra gli anni ’70 e i giorni nostri, le vite e gli amori di queste donne si intrecciano sotto la guida di due sorelle, legate da un rapporto profondo ma pieno di contrasti.

Girato interamente a Roma, con una sceneggiatura firmata da Carlotta Corradi, Elisa Casseri e dallo stesso Ozpetek, questo film promette emozioni e bellezza visiva.

Programmazione:

Mercoledi 1 gennaio 20.30

Giovedi 2 gennaio 20.30

Venerdi 3 gennaio 20.30

Sabato 4 gennaio 20.30

Domenica 5 gennaio 20.30

Lunedi 6 gennaio 20.30

Guarda il trailer: