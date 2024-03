I vantaggi dell’erba sintetica su terrazzi per i proprietari di animali domestici

Vivere in città insieme ad un animale domestico può essere complicato, soprattutto, quando non si possiede un ampio giardino dover far svagare il proprio cane. Quindi, nel caso in cui si disponesse di uno spazio esterno, come un terrazzo, è importante capire come sfruttare al meglio questa soluzione.

I giardini in erba sintetica sono la risposta perfetta per tutti coloro che si domandano in che modo sia possibile creare un ambiente poco impegnativo, ma, al contempo funzionale. Scopriamo insieme quali sono i vantaggi di utilizzare l’erba sintetica per cani per il proprio terrazzo.

Vantaggi dell’erba sintetica per cani sul terrazzo

In generale, gli animali domestici necessitano di un'area esterna dove poter giocare e fare i propri bisogni. Per evitare che il proprio terrazzo venga danneggiato da tracce visibili di minzione o di escrementi si consiglia di valutare la posa di un prato in erba sintetica per cani, piuttosto che, di manto uno in erba naturale.

Tra i vantaggi che è possibile ottenere scegliendo questa opzione, vi sono:

facilità di manutenzione: un prato sintetico, essendo artificiale, può essere curato più facilmente perché non necessita di irrigazioni o potature periodiche. In aggiunta, mantiene i suoi colori vivaci durante tutte le stagioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

sicurezza per gli animali domestici: i modelli d’erba sintetica più moderni vengono realizzati con prodotti non nocivi all'ambiente e alla salute del proprio animale. Inoltre, per questa tipologia di manto, non è necessario utilizzare fertilizzanti o pesticidi;

durabilità nel tempo: il manto sintetico è progettato con materiali resistenti che si usurano meno facilmente, quindi, dura più a lungo nel tempo. Infatti, la composizione del filo erboso impedisce al cane di creare buche e di danneggiarne l’aspetto.

Tutti questi vantaggi rendono l’erba sintetica per cani la scelta ideale per coloro che desiderano avere un terrazzo esteticamente curato, ma allo stesso tempo adatto al proprio animale domestico.

Confronto con l’erba naturale

Quando si possiede un cane è importante capire come creare uno spazio conforme alle proprie esigenze ma anche a quelle del proprio animale. Prima di scegliere tra un prato in erba naturale o uno in erba sintetica è necessario mettere a confronto queste due opzioni.

Un prato naturale richiede un impiego costante di energie e di tempo. In particolare, questa tipologia di manto necessita di regolari annaffiature e, di conseguenza, di un consumo significativo d’acqua. Inoltre, l’erba deve essere potata regolarmente e protetta da eventuali parassiti attraverso specifici trattamenti chimici. Invece, l’erba sintetica per cani non ha bisogno di essere annaffiata o potata regolarmente. Inoltre, per rimanere vivace e curata non necessita dell’impiego di fertilizzanti o pesticidi. Ciò, consente anche di evitare il contatto diretto tra il proprio cane e i prodotti chimici.

Per quanto riguarda la salute del proprio animale, è importante sottolineare che il manto naturale potrebbe essere infestato da pulci, oppure, da insetti più insidiosi, come le zecche. Al contrario, il prato sintetico è meno propenso ad ospitare parassiti e, questo, riduce il rischio per l'animale di contrarre possibili malattie.

Aspetti ambientali ed economici

Dal punto di vista ecologico l’erba sintetica per cani permette di non utilizzare prodotti nocivi per l'ambiente e di mitigare la produzione di materiali, data la poca frequenza con cui vengono sostituiti i fili d’erba. Quindi, all'inizio i costi per l’acquisto di questa soluzione possono sembrare elevati, però, con il passare del tempo si riesce a risparmiare su molti aspetti differenti. Ad esempio, non necessitando di un'irrigazione costante, il consumo d’acqua è ridotto al minimo.

In definitiva, scegliere di acquistare per il proprio terrazzo un manto in erba sintetica è la soluzione ideale per tutti coloro che possiedono un cane. In primis perchè, questo tipo di prato, ha una durabilità nel tempo elevata, necessita di poca cura e non compromette la salute del proprio animale. Inoltre, con il tempo, consente di poter risparmiare dal punto di vista economico e di ridurre al minimo l'impatto ambientale.