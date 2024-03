Villadossola incassa di più dalle multe stradali

Settantamila euro in più nelle casse comunali dalle contravvenzioni stradali a Villadossola. Il dato è stato fatto rimarcare dal capogruppo di opposizione, Mauro Ferrari, in consiglio comunale lunedì scorso, durante la discussione sul rendiconto finanziario. L’appunto della minoranza è servito al sindaco Bruno Toscani per dirsi ‘’contento del servizio fatto dai vigili’’.

‘’Servizio molto utile – ha aggiunto – come i continui controlli fatti all’ingresso della città, per rilevare chi viaggia senza assicurazione e senza revisione, irregolarità per le quali è giusto avere la mano pesante’’.

Un tema quello della viabilità che ultimamente sta però dividendo maggioranza e minoranza dopo il caso del senso unico in corso Italia, opzione che è stata definitivamente cancellata dopo che se n’era discusso in commissione viabilità.