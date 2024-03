Tramite una delibera, l’amministrazione comunale di Domodossola ha stabilito l’ampliamento della Zona a traffico limitato nel centro cittadino. Le modifiche riguardano pochi metri: l’inizio della ZTL, che al momento si trova in via Rosmini, sarà spostata all’ingresso del parcheggio di via Borgnis.

Il comune ha dato mandato alla Polizia locale di creare l’elenco dei veicoli ammessi e di disporre la nuova segnaletica.