Fine lavori, inizio scioperi: settembre parte con uno stop ai treni

Settembre si aprirà con un nuovo sciopero nazionale nel settore ferroviario. È stato infatti proclamato uno stop di 21 ore, dalle 21 di giovedì 4 alle 18 di venerdì 5 settembre, che potrebbe coinvolgere il personale delle imprese attive nei servizi ferroviari. A proclamare l’agitazione sono stati il sindacato Sgb (Sindacato generale di base) e l’Assemblea nazionale Pdm e Pdb, che hanno annunciato l’iniziativa attraverso le comunicazioni ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come sempre in questi casi, lo sciopero potrebbe causare ritardi, modifiche o cancellazioni di convogli, anche su tratte utilizzate quotidianamente dai pendolari delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Maggiori informazioni su eventuali treni garantiti o servizi minimi saranno comunicate nelle settimane precedenti all’agitazione. Dopo una relativa tregua estiva, quella di settembre sarà una delle prime mobilitazioni del trasporto ferroviario nel nuovo anno lavorativo, con possibili ripercussioni su pendolari, turisti e studenti in viaggio in quei giorni.