Via al progetto per un impianto micro-idroelettrico per il rifugio Parpinasca

Un impianto micro-idroelettrico a servizio del rifugio Parpinasca. Lo ha deciso la giunta di Trontano che ha approvato il progetto di fattibilità per un progetto dell’importo di euro 152.102 euro.

L’intervento progettato prevede l’installazione un Gruppo turbina “Pelton” con distributore e 6 getti, in grado di generare una produzione di energia elettrica in un intervallo variabile tra 1 kW a 10 kW, in funzione della portata d’acqua interna alla tubazione dell’acquedotto comunale.

Il rifugio è infatti di proprietà del Comune di Trontano che lo ha dato in comodato d’uso gratuito all’ente Parco Val Grande.