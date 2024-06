Litiga con il compagno e punta un fucile contro i carabinieri: arrestata una donna ossolana

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Domodossola hanno arrestato una trentunenne residente nell’Ossola, con l’accusa di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

Poco dopo le 20.00 di ieri, 31 maggio, i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di una coppia per segnalati dissidi. Arrivati sul posto, hanno trovato ad attenderli proprio la donna che, in evidente stato di ebrezza dovuta all’abuso di alcolici, ha raccontato loro di aver litigato con il compagno. Pochi minuti dopo, mentre la donna stava dando la propria versione dei fatti, l’uomo è rientrato ed è stato anche lui sentito dai carabinieri. Proprio in quel momento la compagna, senza dire nulla è rientrata in casa e ne è uscita pochi istanti dopo imbracciando un fucile che non ha esitato a puntare contro i due militari e il compagno, mirando alla testa. Immediata la reazione dei due carabinieri che hanno cercato di far desistere la donna intimandole di mettere a terra l’arma. Quest’ultima, probabilmente in preda alla rabbia e annebbiata dall’alcool, ha sparato un colpo nella direzione dei carabinieri e del compagno, fortunatamente non colpendo nessuno.

Alla reazione dei militari, che hanno cercato di bloccarla, la donna è scappata verso l’ingresso di casa, ma è stata fermata e messa a terra sull’uscio e, con non poca fatica, disarmata dell’arma, rivelatasi un fucile ad aria compressa, di libera vendita e senza il tappo rosso.

Una volta a terra sono state necessarie le manette per indurre alla resa la donna, che non aveva alcuna intenzione di calmarsi. La trentunenne è stata portata in caserma a Domodossola, ove ha trascorso la notte in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Non era la prima volta che i militari intervenivano a casa della coppia per litigi. Era già stato attivato anche il codice rosso a seguito di una denuncia presentata dal compagno per maltrattamenti.