Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. Iolavoro per informazioni rivolgersi al centro impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

124278 Per bar situato a Verbania si ricercano tre baristi per la stagione estiva. Richiesta minima esperienza e capacità nello svolgimento delle mansioni, autonomia nel raggiungimento della se de. Preferibile ma non richiesta minima conoscenza lingua inglese e/o tedesca per contatto con la clientela straniera. Si offre contratto a tempo determinato stagionale di 5 mesi con retribuzione lorda di 1450 euro per il tempo pieno. Possibile inserimento in part time qualora richiesto.

124244 Per azienda di Verbania leader nella costruzione e noleggio di e-bike e normali si ricercano 2MECCANICI addetti alle riparazioni straordinarie e manutenzione preventiva. Richiesto Diploma in ambito meccanico o qualifica. Contratto full time, tempo determinato, dalle 8.30/17.30.

124274 Per famiglia di Verbania-Biganzolo si ricerca 1 ASSISTENTE FAMILIARE per compagnia a signora di 90anni. Supporto nell’igiene quotidiano, compagnia e sistemazione della casa. Donna autosufficiente. Contratto p.time 5h tutte le mattine, per 6giorni alla settimana. Richiesta pregressa esperienza, buon italiano

124223 Per famiglia di Verbania si ricerca 1 BADANTE convivente per assistere una coppia di persone anziane. Marito autosufficiente, moglie con difficoltà motorie, necessita supporto nell’igiene personale, vestirsi e alzarsi dal letto. Richiesta attività di pulizia della casa, preparazione pasti, spesa. Possesso patente B, ottimo italiano, gentilezza ed empatia.

124243 Per azienda di Verbania leader nella costruzione e noleggio di e-bike e normali si ricercano 2AUTISTI addetti alla consegna e riconsegna dei mezzi e ritiro degli stessi presso i vari punti di rilascio in città. Richiesta patente di guida B, forza fisica per la movimentazione delle bici. Contratto full time, 40h settimanali. Tempo determinato

124242 Bottega con alimentari situata a Omegna cerca 1 aiuto cucina per preparazione linea, ingredienti base e supporto allo chef principale nella preparazione dei piatti. Richiesta pregressa esperienza, conoscenza ingredienti e tecniche di cottura. Full time a tempo determinato. Orario su due turni 11.00-17.00 o 17.00-23.00. Lunedì giorno di chiusura.

124237 Boutique di Domodossola cerca addetto/a eCommerce per gestione delle spedizioni della merce: prelievo, controllo qualità, imballaggio, gestione documenti di trasporto, spedizione e resi. T rattandosi di merce di lusso è necessario avere molta cura e capacità di confezionare/spedire i pacchi seguendo indicazioni dettagliate. Richiesto diploma, precisione e massima attenzione ai dettagli. Full time da lunedì a venerdì.

124228 Centro Estetico situato a Domodossola cerca 2 estetiste per trattamenti viso e corpo. Si richiede qualifica di estetista, preferibile esperienza pregressa, conoscenza utilizzo dei macchinari estetici e predisposizione al contatto con la clientela. Part time o full time a seconda delle disponibilità dei candidati.

124215 Istituto per le ricerche statistiche e l’analisi dell’opinione pubblica cerca 1 intervistatore/trice per condurre una ricerca di mercato sul turismo internazionale, sede frontiera di Paglino, confine italo-svizzero. Si richiede diploma, ottimo uso pc, conoscenza fluente di inglese e/o tedesco, pat. B, buona dialettica, padronanza nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici ( PC, tablet, smartphone), serietà, affidabilità e orientamento al conseguimento degli obiettivi. Contratto di collaborazione annuale.

124127 124128 Fonderia situata a Omegna specializzata nella fusione di alluminio cerca 1 fonditore e 1 addetto/a officina meccanica. Preferibile esperienza pregressa e conoscenza utilizzo torni, frese e saldatrici. Richiesta buona manualità, prestanza fisica, conoscenza italiano, autonomia negli spostamenti, massima serietà e affidabilità. Contratto full time 8-12/13-17.

124057, 124058, 124060 Bar- Ristorante di Omegna cerca 1 LAVAPIATTI/AIUTOCUCINA, 1 BARISTA, 1 CAMERIERE/A. Preferibile esperienza pregressa o disponibilità alla formazione, conoscenza lingua italiana e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro. Contratto stagionale con possibilità di stabilizzazione, orari flessibili a seconda della disponibilità dei candidati.

124104 per Famiglia di Verbania si cerca 1 BADANTE per assistere donna anziana di 95anni, lucida. Necessita supporto per igiene personale, preparazione pasti, sollevarsi dal letto (cammina con deambulatore), pulizia casa. Si offre contratto a TI, camera ad uso esclusivo in appartamento in condominio a Suna-VB.

124022 Ristorante con sede a 5 minuti di auto dal lungolago di Omegna ricerca cameriere/a di sala con propensione all'apprendimento, capacità di lavorare in gruppo e di stare a contatto con i clienti, minima conoscenza della lingua inglese, patente e mezzo proprio per raggiungimento sede non servita dai mezzi. Si valutano anche persone senza esperienza. Contratto stagionale.

124019 Ristorante con sede a 5 minuti di auto dal lungolago di Omegna ricerca un aiuto cuoco/a con minima esperienza pregressa, propensione all'apprendimento, capacità di esecuzione dei piatti proposti nel menù, patente e mezzo proprio per poter raggiungere la sede non servita dai mezzi. Contratto stagionale.

123962 Società di servizi con sede a Omegna cerca addetti alla vendita telefonica di trading finanziario, si richiede ottima dialettica, buon uso PC. Si offre contratto a tempo determinato full time, orari 10.00/13.00-15.00/20.00 dal lunedì al venerdì.

123959 Bar Ristorante di Premia cerca due camerieri di sala con esperienza pregressa, si offre contratto a tempo determinato full time CCNL Turismo V livello, con orario settimanale 8.30/15.00 e nei fine settimana anche servizio serale 17.00/23.00. Previsti turni e riposi da concordare. Autonomia negli spostamenti.

123957 Bar Pasticceria di Crevoladossola cerca 1 cameriere/a di bar per ampliamento organico, si valutano profili junior anche senza esperienza da formare con tirocinio part-time 24 ore sett.li, orario 8/12 tutti i giorni, chiuso il martedì. Obiettivo assunzione stabile dopo periodo di affiancamento al personale qualificato.

123953 Boutique di Domodossola cerca addetto/a vendite full time. Richiesto diploma, preferibile esperienza, buon uso pc, conoscenza inglese base, predisposizione al contatto con la clientela, flessibilità e disponibilità. Orari da lun a ven 9.30-12.30/15.30-19.30.