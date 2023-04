Al PalaRaccagni gara 3 tra Cestistica e Paracchini Expo Foma

Si sposta a Domodossola la serie di semifinale play-off tra Cestistica e Paracchini Expo Foma. Ci si arriva, al PalaRaccagni, sull'1-1: Omegna ha dominato gara 1, i granata hanno fatto il colpaccio nel secondo episodio.

"Avremmo firmato per questa situazione - le parole del coach di Domo Romeo Trionfo - ma ora per noi comincia il difficile: troveremo una Fulgor ferita, che non ci sottovaluterà come magari ha fatto in gara 2 dopo il risultato in campionato e nella prima partita play-off. Noi dovremo essere umili, dovremo aiutarci e giocare di squadra come abbiamo fatto al Bagnella: sono sicuro che sarà una grande partita tra due grandi squadre. Spero che ci sia equilibrio, perchè vorrebbe dire ripetere l'ultima gara e non quelle precedenti - conclude il coach della Cestistica. Sull'altro fronte, cosi si avvicina al match Marco Lodetti, allenatore della Paracchini Expo Foma. "Dagli errori si dovrebbe imparare e mi auguro che sia davvero così visto tutti quelli che abbiamo commesso in gara due. Li abbiamo rimessi in partita e nella serie e Domo non aveva bisogno di questi favori, visto il valore del roster, che ha esperienza, talento e profondità. Sono sicuro che i ragazzi hanno imparato la lezione e domenica faremo una grande partita".