Autostrada A26, le chiusure e i cantieri della settimana

Anche per la settimana del 15 aprile, Autostrade per l’Italia e la Provincia del Vco comunicano l’elenco delle chiusure e delle cantierizzazioni presenti sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

Per quanto riguarda i cantieri di chiusura permanente, rimangono chiuse l’uscita di Verbania per chi viene da Gravellona Toce, l’entrata di Verbania in direzione Genova e l’entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso, fino a mercoledì 24 aprile.

Corsia unica permanente, invece, su tre tratti. Nel tratto compreso tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona tra le pkm 171+350 e pkm 176+000; nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno in firezinoe Gravellona, tra le pkm 181+600 e pkm 189+400; nel tratto compreso tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm e 189+400 e pkm 181+600. Tutte le corsie uniche sono previste, in modalità permanente, da lunedì 15 a venerdì 19 aprile.

È previsto un cantiere di deviazione di carreggiata, nel tratto tra Ornavasso e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 197+100 e 193+200, fino a mercoledì 24 aprile. Senso unico alternato, invece, nello svincolo esterno di Baveno da lunedì 15 a venerdì 19 aprile.

Infine, diverse chiusure in orario notturno, sempre tra le 22.00 e le 6.00. Questi i tratti interessati: tra Meina e Arona, in direzione Genova, nella notte di lunedì 15 aprile (uscita obbligatoria a Meina e possibile rientro ad Arona); tra allacciamento A26/D08 e Arona in direzione Gravellona nella notte di lunedì 15 aprile (uscita consigliata a Borgomanero o Castelletto Ticino e possibile rientro ad Arona); tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona nella notte di martedì 16 aprile (uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona); chiusura delle entrate e delle uscite di Arona nella notte di mercoledì 17 aprile (alternative Meina o Borgomanero); chiusura delle entrate e delle uscite di Baveno nella notte di giovedì 18 aprile (alternative Carpugnino o Gravellona); tra Arona e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona nella notte di giovedì 18 aprile (uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero).