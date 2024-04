Arriva il weekend della terra ossolana con l'Associazione culturale La Balza

Un intero weekend dedicato alla terra ossolana tra laboratori, incontri, laboratori per grandi e piccoli: al centro commerciale di Crevoladossola l'associazione culturale La Balza organizza tanti momenti divulgativi per scoprire i segreti di apicoltura, idromele, cura dell'orto e del giardino, ma anche momenti di degustazione e laboratori di inglese.

Il via venerdì 19 aprile alle ore 17.30 con l'inaugurazione del "Week end della terra" e l'incontro aperto al pubblico dal titolo "Il biomonitoraggio del territorio attraverso l'arnia multimediale: la vita delle api spiegata osservandole" a cura dell'associazione culturale La Balza in collaborazione con Alveare Ossolano. Alle 18.30 al secondo piano, si svolgerà invece l'incontro aperto al pubblico su "Idromele: storia, curiosità" cui seguirà una degustazione accompagnata da formaggi ossolani e pane di segale, e miele prodotto dall'arnia multimediale posizionata sulla terrazza dell'Ossola Outdoor Center.

Sabato 20 aprile dalle 10 alle 12 al secondo piano si terrà un laboratorio di apicoltura per bambini dai 5 ai 10 anni dal titolo "Il fantastico mondo delle Api" a cura dell'associazione la Balza in collaborazione con Alveare Ossolano. Previsto un omaggio per i partecipanti. Dalle 15.30 alle 16.30 al secondo piano, la scuola Welcome English terrà un laboratorio di inglese dal titolo "My friend Mother Nature"" riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni Domenica 21 aprile dalle 15 alle 16 al piano terra si svolgerà un laboratorio per bambini sui cereali a cura di Terraviva; dalle 16.30 alle 17.30 al secondo piano invece è in programma l'incontro aperto al pubblico "Come costruire e mantenere un piccolo orto/giardino urbano" (a cura dell'Associazione Cuiturale La Balza; dalle 18 alle 19 invece si terrà l'incontro dal titolo "La goologia dalla Valle Antrona e i suoi terrazzamenti".

A seguire aperitivo con idromiele, miele prodotto dall'Arnia Multimediale posta all'Ossola Outdoor Center, formaggi ossolani e pane di segale. Per tutti i laboratori e gli incontri è gradita la prenotazione a info@alveareossolano.it indicando l'evento al quale si desidera partecipare, entro il giorno precedente.