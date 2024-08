Rubavano gioielli e monete preziose ad una 68enne che aiutavano nelle faccende domestiche, denunciate 4 persone

La Polizia di Stato di Verbania ha denunciato all'Autorità Giudiziaria quattro soggetti residenti in provincia per il reato di ricettazione. Le indagini sono partite dopo una segnalazione, pervenuta alla Polizia, circa ammanchi di oggetti preziosi in oro e argento e collezioni di monete di ingente valore, avvenuti tra i mesi di marzo e giugno 2023, dall'interno dell'abitazione della vittima, una donna settantottenne anch'essa residente in provincia.

I poliziotti della Sezione Reati Contro il Patrimonio della Squadra Mobile hanno avviato quindi una complessa attività investigativa, concentrandosi su una coppia di coniugi, di 60 e 38 anni, che da qualche tempo aiutava la vittima nelle faccende domestiche e nei piccoli lavori di manutenzione dell'abitazione.

Gli approfondimenti investigativi indirizzati verso le attività di "compro oro" ubicate sia nel Vco che in quelle limitrote, hanno rilevato che i due coniugi avevano conferito numerosi oggetti in oro ed in argento ai compro oro in provincia ed uno addirittura ad un compro oro a Milano. Altrettanti conferimenti erano stati effettuati anche da parte della figlia e del genero, in complicità con i genitori. Una vera e propria organizzazione familiare volta a depauperare la vittima dei suoi beni.

La collaborazione della vittima con la Polizia di Stato e il riconoscimento da parte della donna dei preziosi presenti nei compro oro come quelli a lei sottratti ha fatto scattare per i quattro soggetti la denuncia a piede libero.