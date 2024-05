Kylian Mbappé in testa per numero di goal anche quest'anno

Nonostante gli ultimi campionati non siano stati facilissimi e i rapporti di squadra non sempre ottimali, Kylian Mbappé anche quest'anno si conferma al primo posto per numero di goal. Miglior marcatore anche tra i bookmakers (fonte: https://www.5gringos.info/it/). Il giocatore lascerà però il club a fine stagione, destinazione Real Madrid.

Carriera e migliori anni di Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, nato il 20 dicembre 1998 a Bondy, in Francia, è emerso come una delle stelle più luminose del calcio mondiale negli ultimi anni. Ha iniziato la sua carriera giovanile con l'AS Bondy e il Monaco, prima di fare il suo debutto professionale con il Monaco nel 2015. È diventato rapidamente una figura chiave nel club, contribuendo alla vittoria del titolo di Ligue 1 nella stagione 2016-2017 e raggiungendo le semifinali di Champions League. Il suo trasferimento al Paris Saint-Germain nel 2017 lo ha portato ancora più sotto i riflettori, dove ha continuato a impressionare con la sua velocità, abilità tecnica e capacità di segnare gol cruciali. Ha vinto numerosi titoli nazionali con il PSG, inclusi quattro titoli consecutivi di Ligue 1. A livello internazionale, Mbappé ha rappresentato la Francia in diverse competizioni, vincendo la Coppa del Mondo FIFA 2018, dove è stato uno dei giocatori chiave della squadra. I suoi migliori anni sono stati caratterizzati da prestazioni straordinarie sia a livello di club che con la nazionale, confermando il suo status di uno dei talenti più promettenti e influenti del calcio mondiale.

Il 2024 di Kylian e del Paris

Nel 2024, Kylian Mbappé ha continuato a essere una figura chiave per il Paris Saint-Germain (PSG). Il talentuoso attaccante francese ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel segnare gol spettacolari e nel creare opportunità per i compagni di squadra. La sua velocità, la tecnica di dribbling e la visione di gioco lo hanno reso uno dei giocatori più temuti in Europa. Il PSG, guidato da Luis Enrique, ha cercato di conquistare trofei sia a livello nazionale che internazionale. In Ligue 1, la squadra ha lottato per il titolo contro avversari come il Lille e l’Olympique Lyonnais. Mbappé ha continuato a essere il faro dell’attacco parigino, segnando gol cruciali e fornendo assist decisivi.

Il PSG è da 31 partite giocate con venti vittorie, dieci pareggi e una sconfitta, 76 goal fatti, 29 quelli subiti, 70 i punti raggiunti. Le squadre avversarie dal secondo posto sono Monaco, Brest, Lilla e Nizza. Arrivata alle semifinali di Champions League, ha giocato contro il Borussia dortmund perdendo uno a zero entrambe le volte. In finale adesso ci sono Borussia contro Real Madrid. Tra i 76 goal fatti, molti sono quelli di Kylian Mbappé, 26. Il numero più alto, gli altri giocatori importanti sono sotto le diciotto reti e mancano pochissime partite.

Il Monaco, il Brest e il Lilla

Nella recente stagione di Ligue 1, tre squadre francesi hanno ottenuto risultati significativi. Il Monaco, classificatosi al secondo posto, ha dimostrato una notevole coesione di squadra e una solida difesa, sfiorando la conquista del titolo nazionale. Il loro gioco organizzato e la determinazione li hanno resi una sfida impegnativa per ogni avversario. Il Brest, al terzo posto, ha mostrato un calcio offensivo e spettacolare, segnando numerosi gol grazie alla creatività dei propri attaccanti e alla visione tattica del loro allenatore. Il loro stile di gioco dinamico li ha resi una delle squadre più temibili del campionato. Il Lille, al quarto posto, ha fatto affidamento sull'equilibrio tra difesa e attacco, dimostrando una costante solidità in entrambe le fasi del gioco. Con una combinazione di giovani talenti e giocatori esperti, il Rennes ha stabilito la propria presenza tra le prime posizioni della classifica, confermando la loro crescita come una delle squadre di punta della Ligue 1.

Gli altri giocatori forti della stagione Ligue 1 2024

Il Lione, attualmente al settimo posto in classifica, si affida al talento di Alexandre Lacazette, che si colloca al secondo posto nella classifica dei marcatori con diciassette reti, sfidando Jonathan David del Lilla. Il Monaco, al secondo posto, vanta un altro prolifico attaccante: Wissam Ben Yedder, autore di 15 gol quest'anno, e con voci di un interessante mercato in arrivo. Inoltre, merita menzione Pierre-Emerick Aubameyang, che ha segnato 14 gol e fornito otto assist. Tra i collaboratori chiave del Monaco spicca il nome di Pusman Dembélé, con otto assist. Altri giocatori che hanno contribuito significativamente agli sforzi offensivi includono Del Castillo del Brest, Gomes del Lilla, Ito del Reims, e il talentuoso Mbappé, autore di sette assist vincenti in questa stagione.

Conosciamo la rosa del Paris Saint Germain di quest'anno

Il Paris Saint-Germain (PSG) schiera una rosa di giocatori di alto livello per la stagione 2023/2024, riflettendo il loro impegno nel dominare il calcio europeo. Tra i portieri, spiccano nomi come Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas e Keylor Navas, offrendo una solida difesa del proprio obiettivo. In difesa, giocatori come Marquinhos, Milan Skriniar e Achraf Hakimi portano esperienza e talento alla retroguardia, garantendo una protezione affidabile. Nel centrocampo, figure chiave come Danilo Pereira, Fabián Ruiz e Carlos Soler portano equilibrio e creatività al gioco del PSG. Gli attaccanti come Ousmane Dembélé, Marco Asensio e il prolifico Kylian Mbappé promettono un'azione offensiva travolgente e gol spettacolari. La squadra vanta una profonda miscela di talento internazionale e nazionale, con giocatori provenienti da tutto il mondo che contribuiscono alla sua forza complessiva. Con un valore di squadra stimato intorno a 1,02 miliardi di euro, il PSG è determinato a competere ai massimi livelli, sia in patria che in Europa, cercando di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.